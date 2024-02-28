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Младенца бросили на улице в мороз: полиция установила подозреваемых

Предполагаемых родителей брошенного на улице в мороз младенца нашли в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: Polisia.kz

Полицейские установили личности женщины и мужчины, которые, предположительно. оставили младенца на улице в мороз в одном из дворов города.

По данным замначальника департамента полиции Карагандинской области Ерната Калиакпарова, подозреваемых удалось найти в результате оперативно-разыскных мероприятий. При этом, кем являются задержанные малышу, не уточняется.

«Сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не разглашается».

сообщил Ернат Калиакпаров.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние найденного младенца. По данным ведомства, малыш в данный момент здоров, у него не выявлено никаких патологий. Ребенок помещен в детский дом.