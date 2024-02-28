Младенца бросили на улице в мороз: полиция установила подозреваемых

Полицейские установили личности женщины и мужчины, которые, предположительно. оставили младенца на улице в мороз в одном из дворов города.
По данным замначальника департамента полиции Карагандинской области Ерната Калиакпарова, подозреваемых удалось найти в результате оперативно-разыскных мероприятий. При этом, кем являются задержанные малышу, не уточняется.
«Сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не разглашается».
В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние найденного младенца. По данным ведомства, малыш в данный момент здоров, у него не выявлено никаких патологий. Ребенок помещен в детский дом.