В Могилевском районе при пожаре бани погиб пенсионер

Инцидент произошел 27 января в деревне Городщина. В 19.42 в службу МЧС позвонила взволнованная женщина и сообщила, что горит баня, в которой находится ее 70-летний муж. До прибытия спасателей хозяйка дома успела вынести мужчину из охваченного огнем строения, однако реанимационные действия оказались бесполезны.
Женщина рассказала, что около 16.00 она вернулась из города и нашла спящим в бане мужа, который, предположительно, был нетрезв. Баня не топилась и признаков горения не было. Вечером она вышла на улицу, увидела горение и вызвала спасателей.
Огнем повреждена внутренняя отделка предбанника. Причина пожара устанавливается, предварительная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении. −0-