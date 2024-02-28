13-летнюю девочку с родинкой над губой разыскивают в Новосибирске

Виктория Козубец пропала 22 февраля 2024 года и пока информации о местонахождении ребенка нет.
На момент пропажи девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, цветной в клетку шарф. На голове — синяя шапка. С собой у девочки была светло-коричневая сумочка.
Особая примета — родинка на губой.
О возможном местонахождении ребенка просят сообщить по телефонам 112 или
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в НСО в 2023 году ушли из дома и пропали без вести 257 детей.