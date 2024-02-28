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13-летнюю девочку с родинкой над губой разыскивают в Новосибирске

О поисках 13-летней школьницы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт».
Источник: Лиза Алерт

Виктория Козубец пропала 22 февраля 2024 года и пока информации о местонахождении ребенка нет.

На момент пропажи девочка была одета в черную куртку с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, цветной в клетку шарф. На голове — синяя шапка. С собой у девочки была светло-коричневая сумочка.

Особая примета — родинка на губой.

О возможном местонахождении ребенка просят сообщить по телефонам 112 или 8 800 700−54−52.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в НСО в 2023 году ушли из дома и пропали без вести 257 детей.