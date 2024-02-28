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Фура врезалась в машину скорой помощи в Славгородском районе

Два человека пострадали в ДТП фуры со скорой в Славгородском районе.
Источник: УГАИ УВД Могоблисполкома

Водитель фуры врезался в машину скорой помощи в Славгородском районе, сообщили в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

Жесткая авария произошла вечером 27 февраля под Славгородом на 103-м километре автодороги республиканского назначения Р-43. Водитель фуры, выезжая на главную дорогу, не остановился перед знаком «STOP» и столкнулся с машиной скорой помощи. В аварии пострадали два человека.

— 58-летний водитель автомобиля скорой помощи «ГАЗ» и 27-летняя медработница госпитализированы в больницу, — прокомментировали в УГАИ.