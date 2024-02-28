Фура врезалась в машину скорой помощи в Славгородском районе

Жесткая авария произошла вечером 27 февраля под Славгородом на 103-м километре автодороги республиканского назначения Р-43. Водитель фуры, выезжая на главную дорогу, не остановился перед знаком «STOP» и столкнулся с машиной скорой помощи. В аварии пострадали два человека.