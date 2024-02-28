Бывшему министру юстиции Бекетаеву вновь на месяц продлили арест

23 октября в Антикоре подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции Казахстана является Марат Бекетаев. В этот же день в суде сообщили, что его арестовали на два месяца. В январе 2024 года бывшему министру арест продлили на один месяц — до 21 февраля.