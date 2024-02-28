В пожаре в приморском приюте погибли два человека

Это уже не первый случай, когда в богоугодных заведениях в огне гибнут люди. В 2018 года в приюте, который организовали для бездомных во Владивостоке, в пожаре погибли четыре человека. Там тоже находились люди, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Однако тогда огонь до этих помещений не дошёл. В противном случае жертв могло быть больше.