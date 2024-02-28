В пожаре в приморском приюте погибли два человека

Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента в приморском посёлке Хороль. Там в пожаре, который произошёл в местном хосписе, погибли два человека. Прокуратуре предстоит выяснить, законно ли работал приют для инвалидов. Трагедия в хосписе выявила и более системные проблемы. Подробности — в материале vl.aif.ru.
Нелегальный приют?
Пожар в посёлке Хороль случился ещё 28 января. Однако о возбуждении уголовного дела региональное управление Следственного комитета сообщило только накануне. Его расследуют по статье, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности.
Хоспис находился в одноэтажном деревянном доме, который больше похож на барак. По данным пожарной экспертизы, к возгоранию привела неисправность электропроводки. Огонь распространился с веранды на жилую часть, к прибытию пожарных горела крыша и одна из квартир.
Пожарные обнаружили 61-летнего постояльца заведения уже мёртвым. Ещё двух женщин доставили в реанимационное отделение Хорольской районной больницы с серьёзными ожогами. Одна из них в последствии скончалась в медучреждении. Всем пострадавшим — больше 60 лет.
В сгоревшем доме жили люди, которые нуждались в постоянном медицинском уходе. Пребывание и уход для них организовали на платной основе. В покосившемся бараке жили инвалиды.
Хосписов нет?
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Хозяин «богоугодного заведения» не установлен, непонятно также, имел ли он документальное право на коммерческую деятельность по уходу или оказанию медицинских услуг. В Росздравнадзоре пояснили: подобные лицензии должны выдавать специалисты Минздрава Приморского края. Пока подобного разрешение на организацию приюта в Хороле обнаружить не могут.
Тем не менее, дом призрения здесь работал, на попечение принимали людей с инвалидностью. По некоторым данным, часть из них были и вовсе лежачими. Правоохранительные органы допрашивают жителей соседних домов. Следователи устанавливают владельцев заведения и тех, кто осуществлял уход за постояльцами хосписа.
Это уже не первый случай, когда в богоугодных заведениях в огне гибнут люди. В 2018 года в приюте, который организовали для бездомных во Владивостоке, в пожаре погибли четыре человека. Там тоже находились люди, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Однако тогда огонь до этих помещений не дошёл. В противном случае жертв могло быть больше.
Ещё один приют с неподобающими условиями для ухода и содержания инвалидов прокуратура пыталась закрыть в январе этого года.
Прогресс налицо?
Пожар в хорольском хосписе выявил важную проблему. Выясняется, что как таковых официальных хосписов на государственной основе в регионе не существует. Есть частные учреждения, они могут называть себя как угодно и даже весьма красиво в рекламных целях, но и цена за услуги достаточно высокая. В среднем — от 50 до 90 тысяч рублей в месяц. Не каждой семье по карману. К тому же многие из таких заведений работают без разрешительных документов.
«Вспоминаю лихие 90-е годы. Кровати в неврологических диспансерах, больницах, на которых умирали люди, стояли плотными рядами. Пациенты с низким социальным статусом стонали от боли, не получали препаратов, находясь в нечеловеческих условиях. Ни о какой цивилизованной паллиативной помощи не было и речи!» — говорит Вялков.
Сегодня всё гораздо лучше. За счёт субсидий в регион поступают обезболивающие, и для каждого паллиативного больного эти лекарства бесплатные. Паллиативные кабинеты и отделения действуют при краевом онкодиспансере, при краевой детской больнице № 2 Владивостока. Одним из примеров является центр «Добра и заботы», который был создан на базе сестринского отделения Владивостокской клинической больницы № 4 в 2019 году.
«Здесь был сделан ремонт и проведена полная реорганизация, в том числе, и сотрудников. Любой человек хотел бы закончить свой путь на этой земле в своем доме в комфорте», — рассказали в пресс-службе больницы. Отделение рассчитано на 37 коек, заняты — 27.
«Мы наблюдаем прогресс. Например, развитие паллиативных отделений, сетей частных пансионатов. А в законе “О сопровождении” увеличена выплата за уход за тяжелобольным человеком, — от 1200 до 18 тысяч рублей», — поделилась председатель Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов Ольга Деревцова.
Однако попасть в такие заведения проблематично, особенно за пределами краевого центра. Официальной статистики, сколько человек в Приморье нуждаются в услугах хосписов и паллиативных отделений, нет. По неофициальным данным, таких в регионе свыше 12 тысяч.