Уголовное дело возбуждено после гибели 18-летнего жителя Городца, сбежавшего с ружьем

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после гибели 18-летнего парня, сбежавшего из дома с отцовским ружьем. Сейчас следователи занимаются выяснением обстоятельств происшествия. Об этом сообщает телеграмм-канал «Опер пишет».
Напомним, вчера утром по родительским чатам начала распространяться информация, что парень взял ружье отца и ушел из своего дома на улице Шоссейной в неизвестном направлении. Узнав о пропаже, глава семейства сразу же обратился в полицию.
— В дежурную часть поступило сообщение от 50-летнего владельца оружия о том, что его сын ушел из дома в период с 22:00 26 февраля до 00:30 27 февраля. По предварительной информации, молодой человек 2005 года рождения мог взять с собой охотничье ружьё, хранившееся в сейфе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Вскоре парень был найден мертвым. Рядом лежало то самое оружие, которое молодой человек прихватил из дома. Как оказалось, от своего дома он успел пройти не больше 500 метров.