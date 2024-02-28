Уголовное дело возбуждено после гибели 18-летнего жителя Городца, сбежавшего с ружьем

— В дежурную часть поступило сообщение от 50-летнего владельца оружия о том, что его сын ушел из дома в период с 22:00 26 февраля до 00:30 27 февраля. По предварительной информации, молодой человек 2005 года рождения мог взять с собой охотничье ружьё, хранившееся в сейфе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.