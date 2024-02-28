В Пермском крае бизнесмен похитил более 9 млн рублей из госконтракта

В размещенном на сайте учреждения сообщении говорится, что весной 2022 года 25-летний генеральный директор одной из местных фирм принял участие и выиграл три электронных аукциона на поставку оборудования для различных учреждений Ульяновской и Московской областей, в том числе учреждений здравоохранения.