В Пермском крае бизнесмен похитил более 9 млн рублей из госконтракта

На прошлой неделе Лысьвенский городской суд Пермского края признал виновным местного бизнесмена в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он похитил 9 млн руб. бюджетных денежных средств.
В размещенном на сайте учреждения сообщении говорится, что весной 2022 года 25-летний генеральный директор одной из местных фирм принял участие и выиграл три электронных аукциона на поставку оборудования для различных учреждений Ульяновской и Московской областей, в том числе учреждений здравоохранения.
Получив значительные авансовые платежи, условия контрактов мужчина исполнять не планировал. Часть денег от полученных им авансов он переводил своему юристу и организации, которая должна была осуществить строительные работы в здании, которое приобрела его родственница. Оставшиеся деньги он тратил на себя.
Общая сумма похищенных бюджетных денежных средств учреждений составила более 9 млн руб. В ходе судебного следствия бизнесмен признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе Лысьвенского городского суда.