На туристов в Калининграде завели дело за осквернение Вечного огня

По версии следствия, в ночь на 27 февраля подозреваемые на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Неподобающие действия зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город», их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции.