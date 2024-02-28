На туристов в Калининграде завели дело за осквернение Вечного огня

В Калининграде по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня возбуждено уголовное дело.
Под подозрение попали 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя жительница Ижевска.
По версии следствия, в ночь на 27 февраля подозреваемые на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Неподобающие действия зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город», их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.