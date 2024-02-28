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Прокуратура Армавира организовала проверку аварии на водопроводе

В Армавире сотрудники прокуратуры организуют проверку после аварии, произошедшей на водопроводе 27 февраля.

Из-за крупного порыва без воды остались 20 социальных объектов и больше 60 тысяч армавирцев.

— По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации и уполномоченных органов, — пояснили представители пресс-службы краевой прокуратуры.

Этот вопрос взял на контроль местный прокурор.

Как сообщают местные власти, вопрос с возвращением воды в дома жителей Армавира на личном контроле держит и глава города Андрей Харченко.

Он рассказал, что сотрудники водоканала работали всю ночь, несмотря на минусовую температуру и сильный ветер. Также на территории трех микрорайонов организовано дежурство автомобилей с питьевой водой.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Армавире без воды осталось больше 60 тысяч человек.