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Историей со свалкой ядохимикатов в Чесменском районе займется СК РФ

Историей со свалкой ядохимикатов в Чесменском районе займется СК РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОНФ.

Напомним, горы канистр с опасными жидкостями, мешки с селитрой, лужи ядовитых веществ, которые перемешиваются со снегом, а весной текут в реку Черная, обнаружили в поселке Углицкий. После вмешательства Народного фронта свалка ядохимикатов была перевезена в другое место.

«Ситуацию с “пропавшими” ядовитыми отходами обсудили в #СтримНФ. Куда вывезли свалку ядохимикатов, собственник ангара ООО “Новый мир” так и не ответил. Он закрылся от вопросов после того, как экстренно и хаотично собрал канистры с пестицидами, и вывез их в неизвестном направлении», — рассказали в ОНФ.

Ранее общественники обратились в прокуратуру, однако сейчас приняли решение подключить к этой истории Следственный комитет России.

СК