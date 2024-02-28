Историей со свалкой ядохимикатов в Чесменском районе займется СК РФ

Напомним, горы канистр с опасными жидкостями, мешки с селитрой, лужи ядовитых веществ, которые перемешиваются со снегом, а весной текут в реку Черная, обнаружили в поселке Углицкий. После вмешательства Народного фронта свалка ядохимикатов была перевезена в другое место.
«Ситуацию с “пропавшими” ядовитыми отходами обсудили в #СтримНФ. Куда вывезли свалку ядохимикатов, собственник ангара ООО “Новый мир” так и не ответил. Он закрылся от вопросов после того, как экстренно и хаотично собрал канистры с пестицидами, и вывез их в неизвестном направлении», — рассказали в ОНФ.
Ранее общественники обратились в прокуратуру, однако сейчас приняли решение подключить к этой истории Следственный комитет России.