Историей со свалкой ядохимикатов в Чесменском районе займется СК РФ

«Ситуацию с “пропавшими” ядовитыми отходами обсудили в #СтримНФ. Куда вывезли свалку ядохимикатов, собственник ангара ООО “Новый мир” так и не ответил. Он закрылся от вопросов после того, как экстренно и хаотично собрал канистры с пестицидами, и вывез их в неизвестном направлении», — рассказали в ОНФ.