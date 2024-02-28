Власти Екатеринбурга отремонтируют школу, в которой обрушился потолок

Напомним, потолок в школе № 68 обрушился летом 2023 года. Здание признали аварийным, а департамент образования запретил его эксплуатацию. Детей, которые должны были выйти на учебу в школу 1 сентября, перевели в другие учебные заведения. Учащихся распределили по школам № 80, 22, лицеям 128 и 100.