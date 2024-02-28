Власти Екатеринбурга отремонтируют школу, в которой обрушился потолок

Сейчас мэрия выбирает подрядчика. На работы потратят 444 млн рублей, 215 млн из них выделено по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ожидается, что ремонт закончится до конца года. Помимо этого, капремонт ожидает школы № 72 и 87.
«Причины, по которым были выбраны именно эти школы, — аварийное и предаварийное состояние, очень сильный износ — более 70%, высокая потребность в местах для школьников в этих микрорайонах», — передает слова Сутягина «ФедералПресс».
Напомним, потолок в школе № 68 обрушился летом 2023 года. Здание признали аварийным, а департамент образования запретил его эксплуатацию. Детей, которые должны были выйти на учебу в школу 1 сентября, перевели в другие учебные заведения. Учащихся распределили по школам № 80, 22, лицеям 128 и 100.