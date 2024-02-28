Путин приехал на церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент задержался около гроба, а затем пообщался с близкими покойного.
Траурная церемония проходит в Доме союзов в Москве. В Колонном зале установлен большой экран с портретом Лебедева, выстроился почетный караул. Рядом с гробом лежат награды и отличительные знаки.
В зале стоят венки с траурными лентами — от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы, от администрации президента.
После открытой церемонии прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище. В этих мероприятиях будут участвовать только близкие.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет в результате болезни. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986-м возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.
Был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, также являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и кавалером ордена Александра Невского.