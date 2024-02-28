«Мы помогали ему дойти до туалета»: младшие сестры заморенного голодом 12-летнего мальчика рассказали, как умирал брат

"Когда начались летние каникулы, брат перестал есть, от пищи его тошнило, поэтому только пил воду. Еще он все больше лежал на диване и выходил из комнаты только в туалет. Саша плакал от боли в руках и ногах… Мама давала таблетки, но они не помогали. А потом брат даже встать не мог, сразу падал. Мы помогали ему дойти до туалета, когда взрослых не было дома, — рассказывала во время допроса у следователей одна из сестер.