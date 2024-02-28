«Мы помогали ему дойти до туалета»: младшие сестры заморенного голодом 12-летнего мальчика рассказали, как умирал брат

Судебное разбирательство над женщиной из Иркутской области, которая заморила голодом 12-летнего сына, подходит к концу. Уже 21 марта она услышит приговор. Ей грозит 16 лет лишения свободы за убийство ребенка и штраф 80 тысяч рублей за невыполнение родительских обязанностей.
КП-Иркутск подробно рассказывала эту леденящую кровь историю. Летом 2022 года Саша (имя изменено — прим. Ред.) тяжело заболел, потерял аппетит, слег и похудел до 23 кг, то есть почти вдвое нормы для его возраста. Но мать, вместо того, чтобы вызвать врачей, просто наблюдала, как сын медленно умирает… Узнав о происходящем, панику забил родной дядя мальчика, он и вызвал медиков. Но было слишком поздно. На пятый день после госпитализации мальчишка скончался в реанимации.
На 12-м заседании суда открылись новые страшные подробности смерти.
«Встать не мог, сразу падал»
Жил Саша с мамой, двумя младшими сестрами и бабушкой. Она умерла тем же летом. Мальчик тяжело переносил утрату.
«Через пару дней Саша слег. Это произошло практически сразу после смерти моей матери в середине июля 2022 года. Не выходил из комнаты и много плакал», — рассказывала мать Саши во время допроса.
Заботиться о парнишке стали младшие сестры — на тот момент им было по семь и восемь лет. Прокурор рассказала, что девочки помогали брату передвигаться по комнате.
"Когда начались летние каникулы, брат перестал есть, от пищи его тошнило, поэтому только пил воду. Еще он все больше лежал на диване и выходил из комнаты только в туалет. Саша плакал от боли в руках и ногах… Мама давала таблетки, но они не помогали. А потом брат даже встать не мог, сразу падал. Мы помогали ему дойти до туалета, когда взрослых не было дома, — рассказывала во время допроса у следователей одна из сестер.
«Саша умирает…»
О том, что творится в доме, в конце июля от подруг матери Саши узнал ее брат — родной дядя мальчика.
«Что твоя сестра творит? Сказала, что Саша умирает, засмеялась и попросила денег», — услышал по телефону Виктор (имя изменено — прим. Ред.).
— За детей испугался. Вдруг все это правда! Самому выяснить не удалось — сестра не отвечала на звонки и СМС, а я находился в другой части региона. Тогда вызвал в ее дом скорую и полицию. Только вот дверь она никому не открыла. Но утром Саша сам позвонил мне и сказал, что они все-таки вызвали скорую.
Когда мальчишка попал в больницу, медсестры, увидев его, плакали. Многие говорили, что за много лет работы впервые видели настолько истощенного и измученного ребенка.
«Сейчас он выглядит, как из фильма про концлагерь», — сказали врачи Виктору, который держал с ними связь по телефону. А после подростка перевели в реанимацию. Перед смертью Саша рассказал врачам, что дома он не ел и не двигался. Спасти школьника не удалось.
— В гробу лежал скелет: кожа да кости. Таким худым он никогда не был. Я его не узнавал… — рассказывает дядя Саши.
Где все это время был отец? Жил в Иркутске. С матерью Саши они разошлись перед самым его рождением. Тогда сибиряку рассказали, что видели возлюбленную с другим. Сам отец виделся с мальчиком всего пару раз. Но алименты платил.
— Она не уберегла нашего единственного ребенка… И должна понести наказание! — считает отец Саши.