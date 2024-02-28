Сотрудники омского МЧС спасли из пожара 25 человек

Очагом пожара стала квартира на 7 этаже, подъезд плотно обволокло дымом. Ещё до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пожарным же пришлось спасать ещё 25 человек, в том числе и 7 детей. К сожалению, в пожаре всё же пострадали два человека — женщина и подросток. В тушении пламени были задействованы 34 человека и 9 единиц спецтехники. Огонь охватил площадь в 30 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.