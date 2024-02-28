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Воронежцам рассказали о поведении в случае атак БПЛА

Правительство Воронежской области выпустило памятку о том, как нужно вести себя при атаке беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Воронежской области выпустило памятку о том, как нужно вести себя при атаке беспилотных летательных аппаратов.

Источник: МК.RU Воронеж

Самое важное правило — спрятаться в помещении без окон и не подходить к упавшему беспилотнику. Подробно о поведении во время атаки БПЛА расписано в инструкции:

  • Если вы в здании по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг.
  • Не пользуйтесь лифтом.
  • В квартире найдите место без окон между несущих стен, как правило это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам
  • После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу покиньте место, где нашли устройство
  • Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Незамедлительно сообщите о находке по телефону 112. Назовите оператору свои фамилию, имя, отчество и место обнаружения беспилотника.

МЧС