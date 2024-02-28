Воронежцам рассказали о поведении в случае атак БПЛА

Правительство Воронежской области выпустило памятку о том, как нужно вести себя при атаке беспилотных летательных аппаратов.
Самое важное правило — спрятаться в помещении без окон и не подходить к упавшему беспилотнику. Подробно о поведении во время атаки БПЛА расписано в инструкции:
- Если вы в здании по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг.
- Не пользуйтесь лифтом.
- В квартире найдите место без окон между несущих стен, как правило это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам
- После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу покиньте место, где нашли устройство
- Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Незамедлительно сообщите о находке по телефону 112. Назовите оператору свои фамилию, имя, отчество и место обнаружения беспилотника.