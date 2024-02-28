В Воронеже на пожаре в пятиэтажке спасли двоих взрослых и ребенка

Утром 27 февраля крупный пожар произошел в Воронеже на улице Речная. Огонь разбушевался в одной из квартир пятиэтажного дома. Спасатели вывели из задымленного помещения в масках спасаемого мужчину и ребенка. А из окна третьего этажа при помощи трехколенной лестницы спустили девушку.