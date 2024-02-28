Бьет и снимает на видео: село под Новосибирском держит в страхе 19-летний парень

Жители села Куриловка в Черепановском районе Новосибирской области пожаловались на 19-летнего хулигана, который избивает односельчан. Причем делает это на камеру — он избил девушку и несколько мужчин, с которыми вместе пил.
Пострадавшую девушку он избил еще в ноябре прошлого года. Но рассказать об этом она решилась только сейчас, потому что устала от его угроз.
Как стало известно КП-Новосибирск, у парня есть две младшие сестры, воспитывается он без отца. Семья приезжая, в местную школу молодой человек не ходил, также у него имеется справка о психиатрическом заболевании.
В ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку жалоб.
— По факту проводится проверка, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.