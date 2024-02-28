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Ударился об поручень: хабаровский подросток получил травму в автобусе

Подросток пострадал в автобусе после резкого торможения в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровска проводит проверку по случаю травмирования подростка в пассажирском автобусе.

— 28 февраля в результате резкого торможения пассажирского автобуса маршрута № 89 на улице Артемовская несовершеннолетний пассажир получил травму, ударившись об поручень, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

13-летнего подростка доставили в медицинское учреждение с ушибом грудной клетки. Подробности о его состоянии неизвестны.

Прокуратура Индустриального района начала проверку деятельности транспортной компании, ответственной за перевозку пассажиров. Цель проверки — оценить соблюдение компанией правил безопасности и качества обслуживания. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

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