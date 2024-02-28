Ударился об поручень: хабаровский подросток получил травму в автобусе

Прокуратура Хабаровска проводит проверку по случаю травмирования подростка в пассажирском автобусе.
— 28 февраля в результате резкого торможения пассажирского автобуса маршрута № 89 на улице Артемовская несовершеннолетний пассажир получил травму, ударившись об поручень, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
13-летнего подростка доставили в медицинское учреждение с ушибом грудной клетки. Подробности о его состоянии неизвестны.
Прокуратура Индустриального района начала проверку деятельности транспортной компании, ответственной за перевозку пассажиров. Цель проверки — оценить соблюдение компанией правил безопасности и качества обслуживания. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.