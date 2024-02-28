В Новосибирске в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Новосибирске в ДТП с маршруткой № 44 пострадали пять человек. Все они были пассажирами общественного транспорта. Людей доставили в больницу.
Сейчас характер травм уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Авария произошла в Октябрьском районе днем в среду, 28 февраля, около 12.45. За рулем маршрутки находился 37-летний мужчина.
Напротив дома № 68 на улице Никитина он столкнулся с грузовым автомобилем «Газель», который начал тормозить перед светофором.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.