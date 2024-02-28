В Норильске у самолета при посадке открылась дверь

Когда борт уже приземлился в аэропорту назначения, в процессе его установки на месте стоянки и подгона трапа, подул сильный ветер. Входная дверь самопроизвольно открылась, из-за чего повредился гидравлический демпфер. Не исключено, что порыв стихии совпал с ошибкой экипажа.