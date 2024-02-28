В Норильске у самолета при посадке открылась дверь

В Норильске самолет повредил дверь при посадке в местном аэропорту. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT 28 февраля, однако происшествие случилось в понедельник, 26-го.
Речь идет о самолете авиакомпании «НордСтар», Boeing 737 с номером (RA-73255), который выполнял рейс TYA 916 из Новосибирска в Норильск.
Когда борт уже приземлился в аэропорту назначения, в процессе его установки на месте стоянки и подгона трапа, подул сильный ветер. Входная дверь самопроизвольно открылась, из-за чего повредился гидравлический демпфер. Не исключено, что порыв стихии совпал с ошибкой экипажа.
Самолет отстранили от полетов и отремонтировали. Уже на следующий день его вновь допустили.
Ранее сообщалось, что в Красноярске при взлете воздушного судна сработала сигнализация открытой двери, после чего борт пришлось возвращать его назад в аэропорт.