Грузовики попали в жесткое ДТП возле склада «Пятерочки» под Воронежем: видео

Утром в среду, 28 февраля, под Воронежем произошло жесткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей на съезде с трассы к распределительному центру «Пятерочки» в Айдарово, сообщили пользователи в социальных сетях. Одна из машин получила сильнейшие повреждения, товар разбросало по дороге. Фото и видео воронежцы опубликовали в социальных сетях:
По информации полиции, ДТП на 3 км подъездной автодороги А-134 случилось около 9:05. Согласно предварительным данным, 28-летний житель республики Дагестан, управлявший автомобилем Ford, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика МАЗ с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя республики Молдовы.
В аварии пострадала 21-летняя пассажирка Ford. Девушку доставили в больницу. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
В субботу, 24 февраля, две машины из колонны грузовиков торговой сети «Красное&Белое» попали в дорожно-транспортное происшествие в Рамонском районе Воронежской области. По сведениям полиции, в этой аварии пострадали два человека — водители грузовиков в возрасте 35 и 39 лет.