Грузовики попали в жесткое ДТП возле склада «Пятерочки» под Воронежем: видео

Утром в среду, 28 февраля, под Воронежем произошло жесткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей на съезде с трассы к распределительному центру «Пятерочки» в Айдарово, сообщили пользователи в социальных сетях. Одна из машин получила сильнейшие повреждения, товар разбросало по дороге. Фото и видео воронежцы опубликовали в социальных сетях: