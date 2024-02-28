СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 фев — РИА Новости. СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Свердловской области и жительницы Ижевска, которые устроили пикник на братской могиле и украли оттуда корзину с цветами, сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, туристы устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами.
«Указанные действия фигурантов зафиксировали камеры видеонаблюдения “Безопасный город”, их личности оперативно установлены сотрудниками регионального управления Росгвардии и полиции… возбуждено уголовное дело о надругательстве над надмогильным сооружением (пункта “а” части 2 статьи 244 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Калининградской области представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.