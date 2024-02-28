СК возбудил дело из-за осквернения туристами мемориала в Калининграде

По версии следствия, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, туристы устроили пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами.