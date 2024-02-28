В Таганроге маршрутка на полном ходу потеряла два колеса

В Таганроге у маршрутки на полном ходу отвалились два колеса, одно — отскочило на встречную полосу, в сторону движущейся легковушки и припаркованных авто. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.
Снятые кадры были опубликованы вечером 28 февраля сразу в нескольких группах VK. Очевидцы рассказали, что все произошло около 20:30 на улице Октябрьской. Общественный транспорт сразу же остановился на ремонт, а на одной из машин, предварительно, от колеса оказалась содрана краска.
Неизвестно, что стало причиной дорожного инцидента. Все могло случиться как из-за ямы на дороге, так и в связи с технической неисправностью. Информации о пострадавших нет.
Интернет-пользователи пожаловались на новую фобию после увиденного ролика. Один из участников обсуждения отметил, что на трассе в такой ситуации последствия могли быть более серьезными.