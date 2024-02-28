В Таганроге маршрутка на полном ходу потеряла два колеса

Снятые кадры были опубликованы вечером 28 февраля сразу в нескольких группах VK. Очевидцы рассказали, что все произошло около 20:30 на улице Октябрьской. Общественный транспорт сразу же остановился на ремонт, а на одной из машин, предварительно, от колеса оказалась содрана краска.