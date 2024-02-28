Волгоградец пойдет под суд за разбойные нападения в двух офисах микрозаймов

Во вторник, 27 февраля, в отдел полиции Красноармейского района поступило заявление о разбойных нападениях в двух офисах микрозаймов. Злоумышленник, угрожая сотрудникам ножом и похожим на пистолет предметом, похитил денежные средства и скрылся.