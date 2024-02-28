Волгоградец пойдет под суд за разбойные нападения в двух офисах микрозаймов

Во вторник, 27 февраля, в отдел полиции Красноармейского района поступило заявление о разбойных нападениях в двух офисах микрозаймов. Злоумышленник, угрожая сотрудникам ножом и похожим на пистолет предметом, похитил денежные средства и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 оперативно задержали преступника, которым оказался неработающий ранее судимый 38-летний волгоградец.
По данным ГУ МВД по региону, в своей вине злоумышленник сознался, у него изъяли нож и игрушечный пистолет.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Сейчас он задержан по ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.