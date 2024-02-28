В Крыму разоблачили украинского шпиона

«ФСБ РФ задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии. Данные передавались украинской разведке через мессенджер.