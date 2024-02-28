Мать оставила на четыре дня без еды: Пятерых истощенных детей нашли в холодном доме на Кубани

Бдительные жители Павловского района заметили, что в одном из домом в хуторе Бейсужек пятеро детей проживают без присмотра родителей. Причем всем ребятам — меньше 10 лет, одному из малышей и вовсе три года. Оказалось, что мать оставила детей без еды и умчалась в гости в другой район. А в это время малыши голодали и замерзали, так как дом в морозы не отапливался. На горе-мамашу завели дело.
«Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей в опасности пятерых малолетних детей. Жители сообщили, что несовершеннолетние жили в неотапливаемом доме, были истощены, их сразу же отправили в больницу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Известно, что мать уходила и обещала детям вернуться через несколько часов. Но при этом выключила мобильник и уехала в Брюховецкий район к подружке. В загул женщина ушла на четыре дня, пока ее не нашли правоохранители.
«Проверка показала, что в дни, когда дети ждали мать, на территории поселка средняя температура составляла около минус 4 градуса тепла, ночью столбики опускались в минусовые температуры, дул сильный ветер. Мать детей вернулась только осле требования сотрудников полиции и предупреждения об изъятии детей», — отметили в надзорном ведомстве.
Дело завели по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ребятишек забрали в Ахтырский социально-реабилитационный центр. Опека намерена лишить мать родительских прав.