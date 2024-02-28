Мать оставила на четыре дня без еды: Пятерых истощенных детей нашли в холодном доме на Кубани

Бдительные жители Павловского района заметили, что в одном из домом в хуторе Бейсужек пятеро детей проживают без присмотра родителей. Причем всем ребятам — меньше 10 лет, одному из малышей и вовсе три года. Оказалось, что мать оставила детей без еды и умчалась в гости в другой район. А в это время малыши голодали и замерзали, так как дом в морозы не отапливался. На горе-мамашу завели дело.