В Волгограде возобновили движение трамваев после ДТП

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, из-за аварии трамваи стояли с 8.30 до 8.50 часов. По информации мэрии, движение возобновили к девяти утра. Также добавили, что трамваи в ДТП не участвовали.