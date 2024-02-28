В Волгограде возобновили движение трамваев после ДТП

Утром 28 февраля столкнувшиеся на трамвайных путях машины в Дзержинском районе Волгограда заблокировали движение общественного транспорта. Трамваи не могли ехать ни в направлении Центрального района, ни в сторону Ангарского. Пассажирам пришлось ждать или поспешить на пересадку.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, из-за аварии трамваи стояли с 8.30 до 8.50 часов. По информации мэрии, движение возобновили к девяти утра. Также добавили, что трамваи в ДТП не участвовали.