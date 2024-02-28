Пожилая омичка продала свою квартиру в центре города и отдала все деньги незнакомцу

В полицию обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили якобы полицейские из Москвы, которые сообщили, что на омичку с помощью генеральной доверенности пытаются оформить кредит. По словам «сотрудников полиции», мошенники даже внесли залог за квартиру пенсионерки.
Женщина испугалась и по указаниям следователя продала свою квартиру на Ленинградской площади. Звонивший давал указания омичке больше двух недель.
«В результате квартира была продана через риэлтерскую компанию по заниженной цене — 2,5 млн рублей, а все деньги переданы злоумышленникам. Потерпевшая лично отдала их в руки неизвестному мужчине в сквере на улице 30 лет ВЛКСМ, после чего отчиталась о своих действиях лжеполицейским», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.