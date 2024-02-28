Пожилая омичка продала свою квартиру в центре города и отдала все деньги незнакомцу

«В результате квартира была продана через риэлтерскую компанию по заниженной цене — 2,5 млн рублей, а все деньги переданы злоумышленникам. Потерпевшая лично отдала их в руки неизвестному мужчине в сквере на улице 30 лет ВЛКСМ, после чего отчиталась о своих действиях лжеполицейским», — рассказали в полиции.