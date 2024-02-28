Суд над омским вором в законе. Рассказываем, как это было

«Несколько заседаний назад Вы, Ваша честь, мне сказали о том, что я задаю вопросы специалисту, я бы даже сказал “специалисту”, по эпизоду, который якобы к деятельности моего подзащитного не относится. А именно статьи 210.1 УК РФ, — пояснил свою мысль Мосензов. — Почему специалист в кавычках? Потому что, судя по сказанным им [словам], любой человек, который, работая в правоохранительных органах, наслушается различных баек, касающихся той субкультуры, с которой правоохранительные органы борются, начитаются в интернете, может считаться специалистом. И что нового тот человек нам рассказал, какие сакральные тайны он проведал? Поясню, почему считаю этот эпизод своим, прежде всего. Потому что, не будь Чернецова, мы бы, наверное, здесь не сидели. Не потому, что Чернецов в чём-то виновен, а потому что во главу угла в этом деле спецслужбой ФСБ было поставлено именно якобы положение Чернецова в узкой субкультурной иерархии, которое нормальному человеку совершенно, вот так вульгарно выражусь, до фонаря. Простое обвинение Чернецова 210.1 УК РФ не выглядело бы столь эффектно. А в обрамлении 126-й и 163-й, в обвинении человека в вымогательстве, его состав выглядит просто бриллиантом и становится увесистым и более доказательным. Почему в такой ситуации из-за амбиций оперативников ФСБ России которые, собственно говоря, делают, прежде всего, показатели по той статье, которая носит такой абстрактный характер, в моем понимании, конечно. И вот в этих вот амбициях должен обвиняться мой подзащитный. А каким образом ему после обвинения запрошено такое наказание? Что это игрушки с судьбами ради просто каких-то показателей, ради каких-то страшилок? Я считаю, что это неправильно, неверно. И, наверное, должно как-то корректироваться. Соответственно, я попросил Вас, Ваша честь, как раз эту коррекцию произвести».