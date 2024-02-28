Студент из Казани планировал массовое убийство в колледже КНИТУ-КАИ

С июля 2023 года молодой человек, по данным источника, занимался изучением материалов по изготовлению и приобретению оружия, а также анализировал истории нападений на образовательные учреждения. Он планировал осуществить нападение и расправиться со студентами колледжа, где сам обучается, 1 апреля текущего года.