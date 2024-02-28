Студент из Казани планировал массовое убийство в колледже КНИТУ-КАИ

В Казани разыскивают 18-летнего студента КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, подозреваемого в подготовке к нападению на колледж. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.
С июля 2023 года молодой человек, по данным источника, занимался изучением материалов по изготовлению и приобретению оружия, а также анализировал истории нападений на образовательные учреждения. Он планировал осуществить нападение и расправиться со студентами колледжа, где сам обучается, 1 апреля текущего года.
Правоохранительные органы, узнав о подозрительной активности юноши, немедленно начали его поиски. В отношении студента было возбуждено уголовное дело по факту подготовки к убийству двух и более лиц.
Ранее мы писали, что мужчину, который убил свою мать в поселке Куюки, арестовали на срок в два месяца. Он будет содержаться в следственном изоляторе.