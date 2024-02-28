Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже “познакомились” здесь. Особенно поляки себя проявили», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, иностранцы есть среди наводчиков западного вооружения, в рядах связистов, летчиков и военных консультантов.
Командир подразделения подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было. Также, по его словам, все спецоперации планируют иностранные подразделения.
«Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали», — рассказал командир.
Он отметил достаточно высокую подготовку спецназовцев из стран НАТО, но добавил, что это «краткосрочные» бойцы, потому что «не выдерживают длительного прессинга».
О том, что на Украине уже присутствует западный спецназ, написала газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского военного чиновника. Публикация появилась после слов президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину.
По словам собеседника FT, это заявление было направлено на «создание неопределенности» в отношениях с Россией.