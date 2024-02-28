Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже “познакомились” здесь. Особенно поляки себя проявили», — рассказал собеседник агентства.