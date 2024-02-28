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В Воронежской области зарегистрировали первые ландшафтные пожары

В Кантемировском районе Воронежской области вспыхнула сухая трава.
Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Еще не завершилась зима, а в Воронежской области уже зарегистрировали первые ландшафтные пожары сезона 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, 27 февраля, на территории Кантемировского района сразу в трех местах загорелась сухая трава.

— Площади сравнительно небольшие — приблизительно 0,01 гектара в среднем каждый, но сам факт их появления весьма примечателен, — отметили в ГУ МЧС по региону.

По предположениям специалистов, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем или целенаправленный поджог. Некоторые сельские жители до сих пор избавляются от сухой прошлогодней растительности на участках с помощью ее поджога.

В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причастных к ЧП лиц.

пожары
МЧС