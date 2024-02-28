В Воронежской области зарегистрировали первые ландшафтные пожары

Еще не завершилась зима, а в Воронежской области уже зарегистрировали первые ландшафтные пожары сезона 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
По данным ведомства, 27 февраля, на территории Кантемировского района сразу в трех местах загорелась сухая трава.
— Площади сравнительно небольшие — приблизительно 0,01 гектара в среднем каждый, но сам факт их появления весьма примечателен, — отметили в ГУ МЧС по региону.
По предположениям специалистов, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем или целенаправленный поджог. Некоторые сельские жители до сих пор избавляются от сухой прошлогодней растительности на участках с помощью ее поджога.
В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причастных к ЧП лиц.