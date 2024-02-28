В Уфе организаторам «Инвестсоцвклада» грозит до 20 лет тюрьмы

При этом организация не являлась кредитной и не имела выданной Банком России лицензии. С 2015 по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 5 до 15%. Таким способом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей.