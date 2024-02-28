В Уфе организаторам «Инвестсоцвклада» грозит до 20 лет тюрьмы

Государственный обвинитель запросил создателям «финансовой пирамиды», Евгению Митину и Риму Нурлыгаянову, 20 и 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с возмещением ущерба пострадавшим, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, в 2015 году Евгений Митин создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу «финансовой пирамиды». (Организация позже меняла название на «Социнвествклад» и «Соцвклад»). В свою деятельность он вовлек Рима Нурлыгаянова и других пока неустановленных лиц.
Сообщники открыли 21 офис в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Бирск, Туймазы, Янаул, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей и организовали широкую рекламную кампанию.
При этом организация не являлась кредитной и не имела выданной Банком России лицензии. С 2015 по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 5 до 15%. Таким способом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей.
«Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Один из них приобрел несколько объектов недвижимости в Уфе. Государственный обвинитель с учетом представленных доказательств просил назначить им наказание в виде 18 и 20 лет лишения свободы», — сообщила представитель региональной прокуратуры.