В Новосибирской области стая бродячих собак напала на 16-летнего подростка. Подросток возвращался один из школы.
Инцидент произошел на улице 40 лет Победы в поселке Станционно-Ояшинский. Животные напали на мальчика 22 февраля. Ему потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Сообщается, что это уже не первый случай агрессивного поведения собак в указанном районе. Отмечается, что мер к их отлову не принимается», — уточнили в ведомстве.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.