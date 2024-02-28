Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Отмечается, что на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Кроме того, отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.