Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

«Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.