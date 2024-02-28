Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

«Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка “Рапира”, буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.