В Магнитогорске участковый спас несколько домашних животных

Участковый приехал по адресу, но столкнулся с тем, что дом оказался многоквартирным, а вот в какой именно квартире взывает о помощи несчастное животное, в соцсетях не сказали.
Мамедову пришлось совершить поквартирный обход, чтобы установить местонахождение животных. На помощь полицейскому пришла старшая по дому. Она рассказала, что пара, ранее жившая в этой квартире, поссорилась и разъехалась, бросив животных на произвол судьбы. Участковый установил, по какому адресу проживает мужчина, провёл с ним беседу и вернулся с ним к квартире, чтобы выпустить запертых и оголодавших трёх кошек и собаку.
Сейчас животные в безопасности. Семураз Мамедов передал их зоозащитникам, которые не бросят собаку и кошек в беде. «Уже не первый раз полицейский помогает попавшим в беду животным», — отметили в полицейском главке.
Ранее, «МК-Челябинск» писал о том, что на Южном Урале полицейский вытащил из горящего дома бабушку с дочерью.