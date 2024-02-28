В Магнитогорске участковый спас несколько домашних животных

Мамедову пришлось совершить поквартирный обход, чтобы установить местонахождение животных. На помощь полицейскому пришла старшая по дому. Она рассказала, что пара, ранее жившая в этой квартире, поссорилась и разъехалась, бросив животных на произвол судьбы. Участковый установил, по какому адресу проживает мужчина, провёл с ним беседу и вернулся с ним к квартире, чтобы выпустить запертых и оголодавших трёх кошек и собаку.