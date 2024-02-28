Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

«На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.