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Российские войска заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, отразили контратаку в районе Работино, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.