Подозреваемую во взяточничестве директора пермского МУПа отправили в СИЗО

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в Свердловском районном суде, мера пресечения избрана на один месяц и 29 суток, до 23 апреля 2024 года. В ходатайствах защиты о домашнем аресте либо денежном залоге или запрете определенных действий отказано.



Согласно сообщению телеграм-канала Ural Mash, госпожу Осинцеву задержали по подозрению в получении взятки в размере 6,8 млн руб. Согласно данным ресурса, на протяжении года она получала деньги от директора УК ООО «Эверест».



Муниципальная управляющая компания ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на февральском заседании комитета по городскому хозяйству вновь подверглась резкой критике со стороны депутатов Пермской думы. Депутаты считают, что компания недостаточно участвует в конкурсах на управление жилым фондом и имеет не лучшие позиции в рейтинге управляющих компаний. Кроме того, думцы обратили внимание, что руководитель муниципальной компании Людмила Осинцева одновременно руководит и коммерческой структурой.



Муниципальная управляющая компания «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» была зарегистрирована в 2018 году. Ее учредителем является одноименное муниципальное предприятие. По данным рейтинга управляющих компаний Прикамья за второй квартал 2023 года, опубликованного на сайте региональной инспекции Госжилнадзора, «ПМУП ГКТХ» занимает 314-е место из 333 организаций.



ОБНОВЛЕНО: Администрация Перми подтвердила, что в отношении директора управляющей организации ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» проводятся следственные действия. «Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов», — сказали в мэрии.