Медики спасли туриста, который пытался вылечить COVID-19 на перевале Дятлова

«Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем. Бригада Национальной службы санитарной авиации (НССА), экстренно вылетевшая на место, помогла спасти человеку жизнь», — сказано в сообщении.



Отмечается, что в 2023 пилоты НССА совершили более 10,6 тыс. вылетов на вызовы по всей стране, что на 55% больше, чем в 2022 году. За год были спасены более 12,1 тыс. пациентов.



Перевал Дятлова известен трагедией, которая произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки.



Напомним, в Музее истории Екатеринбурга 29 февраля откроется выставка, посвященная группе Дятлова.