Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.