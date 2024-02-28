Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.