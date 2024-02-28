Облсуд рассмотрит дело двух свердловчан, выбросивших знакомого с балкона

Ранее ЕАН писал, что в Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил из окна квартир на пятом этаже годовалую девочку. Родители о ребенке забыли, ее тело нашли спустя четыре дня. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года в одном из домов по улице Посадской. Екатеринбуржец, сильно напившись, поссорился с женой. Во время конфликта он взял ребенка и выкинул в окно. Девочка пролежала в сугробе четыре дня, пока ее тело не обнаружили 3 января возле подъезда. Оказалось, что родители после конфликта забыли про ребенка.