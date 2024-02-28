Облсуд рассмотрит дело двух свердловчан, выбросивших знакомого с балкона

В ночь на 21 февраля 2023 года 48-летний Андрей Анисимов и 29-летний Николай Фролов вместе с потерпевшим, родившимся в 1988 году, употребляли алкоголь в квартире. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого обвиняемые избили мужчину и затем выбросили его с балкона третьего этажа. Анисимову и Фролову вменяется п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц».
Ранее ЕАН писал, что в Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил из окна квартир на пятом этаже годовалую девочку. Родители о ребенке забыли, ее тело нашли спустя четыре дня. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года в одном из домов по улице Посадской. Екатеринбуржец, сильно напившись, поссорился с женой. Во время конфликта он взял ребенка и выкинул в окно. Девочка пролежала в сугробе четыре дня, пока ее тело не обнаружили 3 января возле подъезда. Оказалось, что родители после конфликта забыли про ребенка.