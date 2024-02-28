Жительницу Перми оштрафовали за радужный флаг ЛГБТ* в окне

«Вина П. во вменяемом ей административном правонарушении подтверждается исследованными в суде материалами дела», — говорится в постановлении судьи Виталия Перова.
В частности, среди доказательств указаны протокол об административном правонарушении, рапорт об обнаружении признаков состава правонарушения, а также фото из интернета, на котором присутствует флаг международного общественного движения ЛГБТ*, признанного Верховным судом России экстремистским на территории нашей страны.
В постановлении также говорится, что пермячка согласилась с инкриминируемым ей правонарушением.
«Она пояснила, что действительно разместила указанный флаг в оконном проеме. Однако она не думала о том, что это является каким-либо нарушением закона. Экстремистских убеждений женщина не имеет», — отмечается в постановлении суда.
Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины пермячкой, а также наличие у нее хронических болезней.
Ее признали виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России. Женщине назначили штраф, его сумма в постановлении не указана. В СМИ пишут о том, что штраф мог составить тысячу рублей. Также судья потребовал конфисковать радужный флаг и уничтожить его.
Ранее «ФедералПресс» писал, что нижегородского губернатора возмутил список запрещенной литературы из-за закона о пропаганде ЛГБТ*.
* ПРИЗНАНО В РОССИИ ЭКСТРЕМИСТСКИМ СООБЩЕСТВОМ И ЗАПРЕЩЕНО.