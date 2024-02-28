Жительницу Перми оштрафовали за радужный флаг ЛГБТ* в окне

Ее признали виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России. Женщине назначили штраф, его сумма в постановлении не указана. В СМИ пишут о том, что штраф мог составить тысячу рублей. Также судья потребовал конфисковать радужный флаг и уничтожить его.