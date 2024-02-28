Гособвинение просит пересмотреть дело экс-прокурора Новосибирской области

В январе этого года суд признал бывшего прокурора виновным в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Помимо срока заключения, ему назначили штраф в размере 5,7 млн рублей, а также запрет на занимание определенных должностей в госорганах на пять лет. Фалилеева также лишили государственного звания и звания заслуженного работника прокуратуры РФ. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Барнаула.