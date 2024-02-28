Уничтожение ЗРК Patriot в тылу ВСУ попало на видео

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что российские дроны типа «Ланцет» уже сотнями поражают украинские позиции. Он также добавил, что не существует ни одного «чудо-оружия», которое Запад мог бы поставить Украине, чтобы исправить ситуацию на фронте.