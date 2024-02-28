С 29 февраля по 1 марта местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.
В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за морозов
В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.
С 29 февраля по 1 марта местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.