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В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.
Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 88% 747 мм рт. ст. +7°

С 29 февраля по 1 марта местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС