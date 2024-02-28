Под Воронежем женщина пряталась в кукурузном поле от долгов

Женщина из Нижнедевицка два года не платила алименты дочери. Сумма долга составила 200 000, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.
Известно, что обвиняемая в неуплате алиментов нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. От сотрудников УФССП женщина пряталась на кукурузном поле, дома у друзей и в подсобных постройках. В конце 2023 года её оштрафовали за игнорирование напоминаний приставов о родительских обязанностях. В середине февраля судебный пристав постановил привести должницу принудительно.
Женщину удалось поймать благодаря соседям. Они сообщили сотрудникам УФССП, что обвиняемая вернулась домой. Приставы составили в её отношении протокол. Возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов по части 1 статьи 157 УК РФ.