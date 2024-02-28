ФСБ пресекла 4 канала незаконной миграции в Воронежской области

В Воронежской области пресекли четыре канала легализации незаконного пребывания выходцев из Закавказья и стран Центральной Азии. За организацию незаконной миграции осудили семерых граждан. Все приговоры уже вступили в законную силу Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области в среду, 28 февраля.
Установлено, что 41-летний мужчина и 40-летняя женщина фиктивно ставили на миграционный учет иностранцев без фактического прохождения медицинской комиссии. Первый фигурант дела получил три года условно с испытательным сроком в три года, а также штраф в 25 тыс. рублей.
Женщине назначили три года условно с испытательным сроком в два года, а также штраф в 15 тыс. рублей. Виновными в организации процедуры заключения фиктивных браков с гражданами РФ признали 53-летнего и 50-летнего мужчин.
Фигурантам дела назначили по три года условно с испытательными сроками в три года. Они также выплатят штрафы в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, приговор вынесли 33-летнему сотруднику центра помощи мигрантам «МИР», организовавшего в составе группы лиц незаконное пребывание на территории РФ граждан из стран Центральной Азии с использованием образовательных сертификатов, полученных с нарушениями.
Мужчина получил три года условно с испытательным сроком в три года. Суд назначил ему штраф в 25 тыс. рублей.
Помощника руководителя по миграционным вопросам Воронежской региональной общественной организации по развитию культуры Азербайджана «Единство — Бирлик» и его 51-летнюю сообщницу также признали виновными в фиктивной постановке мигрантов на учет.
За это 54-летнему помощнику руководителя с учетом досудебных соглашений назначили два года условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, а также штраф в размере 250 тыс. рублей. Его сообщница получила три года условно с испытательным сроком в два года и штраф в 50 тыс. рублей. Всех фигурантов признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет лишения свободы.
— Принимаются меры по устранению последствий противоправной деятельности осужденных путем аннулирования их «клиентам» необоснованно полученных разрешительных документов, — резюмировали в УФСБ по Воронежской области.
Ранее стало известно, что бывшему начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области Сергею Червонцеву продлили срок заключения под стражей. Экс-полицейский, обвиненный в получении взятки, проведет в СИЗО еще два месяца.