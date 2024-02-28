ФСБ пресекла 4 канала незаконной миграции в Воронежской области

За это 54-летнему помощнику руководителя с учетом досудебных соглашений назначили два года условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, а также штраф в размере 250 тыс. рублей. Его сообщница получила три года условно с испытательным сроком в два года и штраф в 50 тыс. рублей. Всех фигурантов признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет лишения свободы.