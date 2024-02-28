«Колбы с кровью и шприцы валяются прямо около дома»: самарцы пожаловались на опасный мусор от клиники

— Рядом с этой контейнерной площадкой расположен медцентр «Наука». Перед тем как выбросить отходы, сотрудники медцентра проводят обработку медицинских отходов на специальном оборудовании. После этой обработки отходы переходят в класс А и перестают быть опасными. Запретить выбрасывать их в контейнеры для ТКО регоператор не может, но со своей стороны мы просили медицинское учреждение тщательнее упаковывать пробирки и шприцы, чтобы они не выпадали из мусоровоза и накопителей в процессе погрузки отходов. Водитель мусоровоза уже предупрежден о необходимости более внимательно производить погрузку отходов и при их просыпании осуществлять подбор, — ответил самарцам регоператор.