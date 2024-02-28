«Колбы с кровью и шприцы валяются прямо около дома»: самарцы пожаловались на опасный мусор от клиники

Жители улицы Мусоргского в Самаре бьют тревогу. Практически каждый день около дома № 1А они находят на земле возле мусорного контейнера пробирки с кровью и шпицы. Поблизости находится медицинский центр. Люди считаю, что именно оттуда выносят биологически опасный и плохо упакованный мусор. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в ситуации.
Шприцы и колбы.
Клиника, расположенная вблизи дома, может показаться крайне удобной для многих самарцев. Однако для жителей дома по улице Мусоргского 1А такое соседство превратилось в кошмар — причиной тому стал мусор. По словам самарцев, одна из лабораторий клиники выбрасывает медицинские отходы, не упаковывая их в специальный пакет. Попадая в таком виде в мусоровоз, пробирки с кровью и использованные шприцы часто выпадают на землю.
— Неоднократно у нашего дома оставлялись колбы с кровью и шприцы. Такой мусор должны вывозить отдельно и утилизироваться. Все жильцы дома обеспокоены, — написала в социальных сетях местная жительница Алсу Ситдикова.
Безопасные отходы?
Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс», который занимается вывозом мусора, отреагировал на жалобы местных жителей. Компания обратилась в медицинское учреждение, чтобы совместно урегулировать сложившуюся ситуацию.
— Рядом с этой контейнерной площадкой расположен медцентр «Наука». Перед тем как выбросить отходы, сотрудники медцентра проводят обработку медицинских отходов на специальном оборудовании. После этой обработки отходы переходят в класс А и перестают быть опасными. Запретить выбрасывать их в контейнеры для ТКО регоператор не может, но со своей стороны мы просили медицинское учреждение тщательнее упаковывать пробирки и шприцы, чтобы они не выпадали из мусоровоза и накопителей в процессе погрузки отходов. Водитель мусоровоза уже предупрежден о необходимости более внимательно производить погрузку отходов и при их просыпании осуществлять подбор, — ответил самарцам регоператор.
Самарцы намерены пойти жаловаться в прокуратуру из-за таких находок.
Однако местные жители не удовлетворены подобным объяснением. Они уверены, что мусор, образующийся в процессе работы лечебно-профилактических учреждений и медицинских лабораторий, относится к отходам класса Б, то есть является потенциально заразными. Это и одноразовые шприцы, и иглы, и вакуумные пробирки, и салфетки, контактировавшие с кровью и другими биологическими жидкостями. Все этапы обработки медицинских отходов класса Б: сбор, обеззараживание, хранение, транспортировка и утилизация — строго регламентируются СанПиНом. После предварительной обработки медицинские отходы действительно разрешается утилизировать вместе с ТБО и отходами класса А, однако это не отменяет того факта, что они должны быть хорошенько упакованы.
Приняли меры.
Регоператор уверяет — он несколько раз обращался в «Науку» с просьбой тщательнее упаковывать отходы медицинской деятельности, однако это не дало никаких результатов. Самарцы продолжили писать гневные жалобы и обращения с требованиями решить проблему. 20 февраля «ЭкоСтройРесурс» сообщили, что они могут сделать, чтобы успокоить горожан.
— Со своей стороны перевозчик планирует изменить график заезда на данную площадку — с вечернего на дневное время. Это поможет более тщательно контролировать процесс погрузки отходов.
При этом в компании отметили, что многое зависит от персонала медицинского центра, которым необходимо тщательно, согласно всем правилам и нормам, упаковывать небезопасные отходы. Регоператор посоветовал местных жителей обратиться в медицинское учреждение с заявлением. В свою очередь местные настроены серьезно — если проблема так и не решится, то они подадут коллективную жалобу в прокуратуру.